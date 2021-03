Do bezpečného eurového prístavu pláva loď so zlatým "B" na vlajke

Plošná karanténa z jari 2020 síce pripomenula, že treba stále počítať s americkým dolárom, súčasne ale potvrdila odolnosť eura. Začiatkom apríla 2020 totiž nastal obrat trendu a euro začalo voči doláru opätovne posilňovať.

Koncom novembra prelomilo hranicu 1,2 dolára za euro a koniec minulého roka zakončilo euro ešte silnejšie. Dnes je euromena na najvyšších úrovniach od marca 2018 a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo vydať smerom k slabším hodnotám. V otázke bezpečného prístavu však stále viac vystupuje nový (a stále významnejší) faktor ovplyvňujúci hodnotu tradičných svetových platidiel, a to je dominantná kryptomena Bitcoin.

Koronavírusová pandémia potvrdila rokmi overenú prax, že keď ide do tuhého, investori hľadajú istotu pre „zaparkovanie“ svojich peňazí. Nie je vôbec prekvapujúce, že funkciu takejto oázy plní tradične zlato, ktorého dolárová cena vlani v lete prekonala hranicu dvoch tisíc dolárov za trójsku uncu, a vytvorila tak historický rekord. Tiež osvedčený americký dolár sa bezprostredne po prvom koronavírusovom šoku dostal na najsilnejšiu hodnotu voči euru od roku 2016, a síce na 1,088 dolára za euro.

Otázny je dopad kryptomien na klasické poučky trhových pohybov

Práve dianie v posledných mesiacoch naznačilo, ktoré faktory budú mať slovo pri tvorbe kurzu eura voči doláru a ďalším hlavným svetovým menám. Zrejme aj naďalej budú platiť tradičné ekonomické poučky ako úrokový diferenciál, saldo obchodnej bilancie alebo očakávania. Pre tento rok si ale k týmto indikátorom pridajme ako zásadný faktor vývoja na kryptomenovom trhu.

Najmä dianie na bitcoinovom trhu v tomto roku ukazuje, že kurz tejto najstaršej a najpopulárnejšej kryptomeny bude mať ďaleko významnejší vplyv na euro-dolárový trh, než sme si doteraz dokázali predstaviť. Keď vyšlo najavo, že automobilka Tesla nakúpila Bitcoin za 1,5 miliardy dolárov, investori na trh svoje doláre doslova vrhli, aby za ne mohli nakúpiť kryptomenu so zlatým "Béčkom" v znaku.

Nejde však len o rast objemu Bitcoinu ako platobného prostriedku a zároveň prostriedku na uloženie úspor, ale aj o reguláciu. Napríklad nedoriešenou ostáva otázka zdanenia výnosov z Bitcoinu. Do hodnoty eura tiež prehovorí s kryptomenami spojené úvahy zaviesť v EÚ spoločnú digitálnej menu.

Vývoj ekonomického výhľadu Európy ovplyvňuje Nemecko aj rýchlosť vakcinácie

Ďalším významným faktorom, ktorý bude v tomto roku hodnotu eura ovplyvňovať je odolnosť ekonomiky eurozóny. Tá stojí a padá s odolnosťou nemeckého hospodárstva. Posledná hodnota takzvaného ZEW indexu, ktorým sa meria dôvera v nemeckú ekonomiku, výrazne vzrástla, hoci trh očakával mierny pokles. Pozitívne prekvapenie sa opäť zúročilo v podobe posilnenia eura voči doláru.

Dôležitú úlohu takisto zohrá menová politika Európskej centrálnej banky a Federálneho rezervného systému, osobitne ich schopnosť ovplyvniť infláciu, a teda ekonomické oživenie v eurozóne, respektíve v USA. Obe centrálne banky momentálne praktizujú výrazne podobnú, veľmi uvoľnenú menovú politiku. Základné sadzby Fedu sú prakticky na nule, depozitná sadzba ECB mierne v zápornom teritóriu, vyššia miera inflácie v USA (ako v eurozóne) ale reálne úrokové sadzby prakticky vyrovnáva.

Dokáže Európa „nasať“ voľný kapitál na trhu?

Možno teda očakávať, že tá centrálna banka, ktorá ako prvá začne uťahovať skrutky menovej politiky, bude vytvárať tlak na to, aby investori prelievali svoje voľné prostriedky do "jej" meny. Otázkou však je, nakoľko platí teoretická poučka, že kladný úrokový diferenciál "nasáva" zahraničný kapitál a pôsobia na zhodnotenie domácej meny. Proti tomu totiž pôsobí efekt očakávania ochladenia dopytu práve v dôsledku sprísnenia menovej politiky. A podľa analýzy analytického tímu Goldenburg Group sa ukazuje, že tento efekt je v poslednej dobe pomerne silný.

Taktiež vývoj obchodnej bilancie je z pohľadu eura priaznivý. Eurozóna tradične vykazuje prebytky zahraničného obchodu, so Spojenými štátmi obzvlášť. Teda ani z tohto hľadiska by sa kurz eura nemal ocitnúť pod tlakom. Navyše vďaka nástupu Joea Bidena do Bieleho domu možno očakávať, že jeho zahraničnoobchodná politika bude ústretovejšia ako tá, ktorú presadzoval jeho predchodca Donald Trump. To by malo hrať eurozóne resp. euru rovnako do kariet.

Za riziko pre spoločnú európsku menu možno označiť pretrvávajúcu nízku rýchlosť očkovania proti koronavírusu. Pritom tá je kľúčová pre časový horizont, v akom bude možné uvoľňovať protiepidemické opatrenia. Na tom bude závisieť aj rýchlosť hospodárskeho oživenia a z toho vyplývajúci vývoj ostatných makroekonomických veličín, ktoré majú vplyv na výmenný kurz sledovanej meny.

Celkovo možno výhľad pre kurz eura voči doláru a ďalším menám hodnotiť pre rok 2021 ako skôr pozitívne. Dá sa očakávať, že kurz výrazne nevybočí od aktuálnej úrovne okolo 1,2 dolára za euro. To všetko za predpokladu, že budú pokračovať trendy, ktoré boli v európskom hospodárstve nastolené v posledných mesiacoch. Kľúčovým faktorom potom bude vývoj nemeckej ekonomiky, ktorý sa zdá byť veľmi robustný. Zmenu by v tomto ohľade nemali priniesť ani voľby do Spolkového snemu, ktoré sa v Nemecku budú konať tento rok na jeseň.